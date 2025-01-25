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15:26, 25 января 2025Россия

ПВО сбили два беспилотника над Белгородской областью

Минобороны РФ: ПВО сбили два беспилотника над Белгородской областью
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале.

«Около 14.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили около 50 боеприпасов по Белгородской области за минувшие сутки. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородском районе по поселку Октябрьский, селам Журавлевка, Отрадное, Солнцевка, Устинка, Чайки и Ясные Зори ВСУ выпустили 25 боеприпасов в ходе трех обстрелов.

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