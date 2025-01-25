Российские военные зачистили от ВСУ большую часть Великой Новоселки

Большая часть Великой Новоселки в ДНР зачищена от ВСУ, есть пленные

Большая часть Великой Новоселки в Донецкой народной республике (ДНР) зачищена от Вооруженных сил Украины (ВСУ), есть пленные. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

Собеседник агентства сообщил, что большая часть населенного пункта зачищена, есть пленные. Он добавил, что под контролем украинских войск остался небольшой участок, в городе остались очаги сопротивления.

Ранее российские войска взломали оборону ВСУ в Великой Новоселке. В Минобороны РФ рассказали, что штурмовикам удалось рассечь на две части населенный пункт, а также блокировать формирования украинских войск.

До этого российские военные установили флаг на отбитом у украинских войск здании в центре Великой Новоселки. В тот же день российские войска заняли населенный пункт Тимофеевка в ДНР.

