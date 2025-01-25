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16:39, 25 января 2025Путешествия

Российский Airbus экстренно сменил курс и сел в другом месте

Aviaincident: Самолет S7 незапланированно сел в Казани из-за больного пассажира
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Soeren Stache / dpa / Globallookpress.com

Самолет российской авиакомпании S7 экстренно сменил курс и сел в другом месте из-за пассажира, которому стало плохо на борту. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

24 января Airbus A321 выполнял рейс из Омска в московский аэропорт Домодедово. Когда лайнер находился на высоте более 10 тысяч метров, экипаж доложил о больном пассажире на борту.

Пилоты решили совершить незапланированную посадку в Казани. При этом сигналы срочности и бедствия они не объявляли. Приземление прошло благополучно.

Ранее самолет ирландского лоукостера Ryanair подал сигнал бедствия в небе. Пилоты вернулись в аэропорт через 15 минут после вылета из-за дыма в кабине.

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