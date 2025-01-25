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18:33, 25 января 2025Интернет и СМИ

Стало известно о планах США перебросить бронетранспортеры на границу с Мексикой

США готовятся перебросить бронетранспортеры на границу с Мексикой
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Rebecca Noble / Reuters

Правительство США рассматривает возможность переброски подразделений с бронетранспортерами Stryker к границе с Мексикой. Об этом сообщила газета The Washington Post.

По сведениям источников издания, США намерены отправить на границу с Мексикой дополнительно несколько тысяч военных, среди которых могут быть пехотные войска, оснащенные бронетранспортерами Stryker. Издание отмечает, что обсуждается возможность переброски в этот район суммарно до 10 тысяч военных, в том числе из 82-й воздушно-десантной дивизии американских сухопутных войск.

Ранее Американские войска начали прибывать к границе с Мексикой для обеспечения безопасности. Они сосредотачиваются в Эль-Пасо, штат Техас, и Сан-Диего.

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