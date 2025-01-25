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19:17, 25 января 2025Спорт

Тренер клуба КХЛ упрекнул игроков в желании быть звездами соцсетей

Тренер «Локомотива» Ларионов упрекнул игроков в желании быть звездами соцсетей
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив» Игорь Никитин упрекнул игроков в желании быть звездами соцсетей. Его слова приводит РИА Новости.

Специалист отметил, что многие хоккеисты хотят быть заметными героями. «Успех команды их уже не особо будоражит, хочется попасть в соцсети. Но хоккей — это игра, где бывает много незаметных моментов, которые и решают все», — поделился Ларионов.

В последних двух матчах регулярного сезона ярославская команда терпела поражения. Сначала железнодорожники уступили СКА (2:5), затем проиграли «Спартаку» (2:4).

«Локомотив» остается лидером турнирной таблицы Западной конференции. В активе команды 78 очков в 50 матчах.

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