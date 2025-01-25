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05:24, 25 января 2025Силовые структуры

Тренера женской сборной России по борьбе признали террористом

Осужденного за финансирование ИГ тренера признали террористом
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Тренера женской сборной России по вольной борьбе Алишери Исматзоды внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом говорится на сайте ведомства.

До этого его уличили в финансировании террористов в ходе расследования уголовного дела о вымогательстве, к которому причастен его родной брат — борец и тренер Мухамадй (Мумик) Исматов.

До этого стало известно, что Исматзода переводил средства родственнику, который воюет на стороне боевиков в Сирии. Щербинский районный суд арестовал его по делу о содействии терроризму на срок 1,5 месяца — до 28 августа 2024 года.

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