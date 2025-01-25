Тысячи человек вышли на акцию протеста против «Альтернативы для Германии» в Кельне

NTV: 20 тысяч человек вышли на протест против АдГ и Фридриха Мерца в Кельне

Порядка 20 тысяч человек вышли на акцию протеста в Кельне против правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и кандидата в канцлеры ФРГ от блока ХДС/ХСС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкий телеканал NTV.

Как уточняется, изначально власти считали, что в митинге будут участвовать около 5 тысяч человек. Отмечается, что это был «шумный марш с барабанами и кастрюлями». Такие же акции запланированы в Мюнстере, Зигене и Берлине. Граждане протестуют против планов властей по ужесточению миграционной политики.

Ранее сообщалось, что в Германии захотели запретить оппозиционную АдГ. Партия известна тем, что отказалась осудить специальную военную операцию России на Украине. По данным Zeit, с инициативой выступила группа из более чем 100 депутатов от разных партий. По их мнению, политсила «ставит под сомнение человеческое достоинство» мигрантов и меньшинств, стремится к националистическому государству и оправдывает нацизм.

Между тем американский полковник Лоуренс Уилкерсон допустил скорый распад НАТО из-за Германии. Он объяснил, что партия «Альтернатива для Германии» может прийти к власти, сформировав коалицию, и вывести страну из состава альянса.