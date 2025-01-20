В Германии перед выборами могут запретить партию, которая отказалась осудить СВО. Ее члены хотят нормальных отношений с Россией

Zeit: Бундестаг обсудит запрет партии «Альтернатива для Германии»

В Германии захотели запретить оппозиционную правую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ). Вопрос могут обсудить в бундестаге уже на следующей неделе, пишет Zeit. Партия известна тем, что отказалась осудить специальную военную операцию (СВО) России на Украине.

По данным газеты, с инициативой выступила группа из более чем 100 депутатов от разных партий. По их мнению, АдГ «ставит под сомнение человеческое достоинство» мигрантов и меньшинств, стремится к националистическому государству и оправдывает нацизм.

В случае если ходатайство будет внесено в повестку дня немецкого парламента и депутаты поддержат инициативу, принимать окончательное решение о запрете партии будет Федеральный конституционный суд ФРГ. Также неизвестно, удастся ли обсудить это до новых выборов в бундестаг — до выборов будет всего два дня с заседаниями, уточняет Zeit.

Фото: Matthias Rietschel / Reuters

АдГ выступила за нормализацию отношений с Москвой

Отделение АдГ в Тюрингии приняло резолюцию за мир на русском языке. Кроме того, члены партии отметили, что Берлин не заинтересован в конфликте с Москвой и создании нового «железного занавеса» и нуждается в хороших отношениях с Россией.

В тексте говорилось, что политическое, экономическое и культурное отделение России от Европы является частью стратегии США. Вашингтон не хочет терять господствующее положение в Европе и принуждает союзников встать на их сторону в конфликте. «Это не может соответствовать интересам Европы», — заключили в АдГ.

Наша нация лишена суверенитета в вопросах внешней политики. Уничтожение газопроводов «Северный поток» ярко продемонстрировало нашей стране собственную беспомощность резолюция за мир отделения АдГ в Тюрингии

Примечательно и то, что «Альтернатива для Германии» не стала включать в предвыборную программу пункт об осуждении России за начало СВО. Политсила видит в будущем Украину нейтральным государством вне ЕС и НАТО.

Шольц называл правых врагами демократии

В 2024 году канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что члены АдГ и прочие правые силы, выступающие за массовую высылку иностранцев, являются «правоэкстремистскими врагами демократии». Он упомянул протесты, проходившие на фоне появления информации о том, что члены нескольких парламентских ультраправых партий бундестага Германии провели секретную встречу, в ходе которой обсудили и приняли план депортации миллионов мигрантов при условии прихода к власти.

«Всем необходимо четко и ясно занять позицию за единение и толерантность и за нашу демократическую Германию», — высказался Шольц.

В то же время в ноябре 2024 года, когда группа из более чем 100 депутатов бундестага из разных партий пыталась добиться запрета деятельности партии, инициатива не получила поддержки. Шольц также выступил против. В преддверии парламентских выборов, которые пройдут в ФРГ в феврале, партия впервые выдвинула своего кандидата в канцлеры — лидера АдГ Алису Вайдель. Согласно соцопросам, партия занимает второе место после ХДС.