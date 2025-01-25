Ушел из жизни самый молодой игрок в истории «МЮ»

Умер самый молодой футболист в истории «Манчестер Юнайтед» Гаскелл

Самый молодой игрок в истории английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» («МЮ») Дэвид Гаскелл ушел из жизни в возрасте 84 лет. Об этом говорится на сайте клуба.

«“Манчестер Юнайтед” с грустью узнал о кончине нашего бывшего вратаря Дэвида Гаскелла, фигуры, занимавшей особое место в истории клуба. В пятницу вечером семья Гаскелл подтвердила, что Дэвид скончался в возрасте 84 лет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Гаскелл дебютировал за «МЮ» 24 октября 1956 года в возрасте 16 лет и 19 дней. Будучи пятым вратарем команды, он пришел на матч за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити». После травмы основного голкипера молодой человек занял место в воротах и помог «красным дьяволам» одержать победу со счетом 1:0.

Гаскелл выступал за «Манчестер Юнайтед» до 1968 года. Вратарь также играл в «Уигане» и «Рексеме».