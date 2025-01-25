В Госдуму внесли проект о признании документов на недвижимость в новых регионах

Кабмин РФ предложил признать документы на недвижимость в Донбассе и Новороссии

Правительство России внесло в Госдуму законопроект об особенностях признания на территории России документов на недвижимость, действовавших в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях на день их принятия в состав страны. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в случае, если документы выданы и удостоверены со дня принятия регионов в состав России, они не считаются выданными в пределах компетенции органов госвласти Украины и удостоверенными в пределах компетенции нотариусами республики.

Помимо этого, проект закона предусматривает создание региональных комиссий для оценки соответствия документов российскому законодательству.

Ранее депутаты Государственной Думы от ЛДПР внесли законопроект, который предлагает освободить от прохождения срочной службы добровольцев-участников специальной военной операции (СВО).