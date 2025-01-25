В России внедрят генетические тесты для родителей для оценки рисков болезней у детей

В России внедрят генетические тесты для оценки рисков болезней у детей

В России внедрят генетические тесты для родителей для оценки рисков болезней у детей. Это следует из поручения президента России Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.

«Представить предложения о поэтапном расширении программы неонатального скрининга в части разработки и применения программ молекулярно-генетического скрининга будущих родителей при планировании беременности в целях выявления риска возникновения отдельных заболеваний и состояний, в том числе орфанных заболеваний», — отмечается в поручении главы государства.

Задача поставлена перед федеральным правительством и региональными властями. Президент РФ ждет предложений до 15 мая 2025 года.

Ранее президент России Владимир Путин поручил проанализировать меры защиты детей от опасной информации. Чиновники должны будут оценить, насколько российские дети ограждены от «информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Такой аудит подразумевает проверку доступной детям «аудио- и видеопродукции, настольных, компьютерных и иных игр». В случае необходимости по итогам анализа в законодательство могут быть внесены изменения.

До этого Путин также поручил обеспечить возможность переезда российских компаний, зарегистрированных в недружественных юрисдикциях.