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13:29, 25 января 2025Россия

Путин поручил проверить эффективность защиты детей от опасной информации

Президент поручил проверить эффективность защиты детей от опасной информации
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Laugesen Mateo / Shutterstock / Fotodom

Президент России Владимир Путин поручил проанализировать меры защиты детей от опасной информации. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин поручил проверить эффективность мер защиты детей от опасной информации до начала августа. Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросам социальной поддержки семей в РФ 20 декабря 2024 года был опубликован на сайте Кремля.

Чиновники должны будут оценить, насколько российские дети ограждены от «информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Такой аудит подразумевает проверку доступной детям «аудио- и видеопродукции, настольных, компьютерных и иных игр». В случае необходимости по итогам анализа в законодательство могут быть внесены изменения.

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