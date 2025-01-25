Путин поручил проверить эффективность защиты детей от опасной информации

Президент поручил проверить эффективность защиты детей от опасной информации

Президент России Владимир Путин поручил проанализировать меры защиты детей от опасной информации. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин поручил проверить эффективность мер защиты детей от опасной информации до начала августа. Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросам социальной поддержки семей в РФ 20 декабря 2024 года был опубликован на сайте Кремля.

Чиновники должны будут оценить, насколько российские дети ограждены от «информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Такой аудит подразумевает проверку доступной детям «аудио- и видеопродукции, настольных, компьютерных и иных игр». В случае необходимости по итогам анализа в законодательство могут быть внесены изменения.

Ранее Владимир Путин поручил обеспечить возможность переезда российских компаний, зарегистрированных в недружественных юрисдикциях. По итогам встречи с бизнесом в декабре 2024-го глава государства дал поручение до 1 апреля 2025 года обеспечить возможность редомициляции холдинговых компаний, если законодательство иностранных государств позволяет эту процедуру.