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05:19, 25 января 2025Мир

В США раскрыли причину резких заявлений Трампа по Украине

Экс-аналитик Джонсон: данные ЦРУ формируют ложное мнение Трампа об Украине и РФ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Резкие заявления президента США Дональда Трампа по Украине, а также его нападки в адрес России вызваны тем, что в своем мнении он ориентируется на данные ЦРУ. Причину происходящего раскрыл экс-аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Взгляды Трампа по поводу Украины в большей степени, я полагаю, формируются ЦРУ», — сказал Джонсон. По его словам, ведомство внушает американскому лидеру «ложные представления» о состоянии российской экономики, что впоследствии может негативно повлиять на ход переговоров.

«Трамп должен или заткнуться к чертям или изменить свою переговорную стратегию», — подчеркнул бывший аналитик ЦРУ, добавив, что в противном случае президент США покажет себя дилетантом, не разбирающимся в вопросе. Это будет особенно бросаться в глаза на фоне «зрелой» позиции российского лидера Владимира Путина, который рассчитывает на диалог с американской стороной, основаный на взаимоуважении.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп поручил урегулировать конфликт на Украине за 100 дней. Первым шагом к началу мирных переговоров стало назначение Кита Келлога спецпредставителем по Украине.

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