Зеленский оценил тактику Трампа в отношении России

Зеленский заявил, что ему нравится тактика президента Трампа в отношении России

Президент Украины Владимир Зеленский оценил тактику американского лидера Дональда Трампа в отношении России и заявил, что она ему нравится. Его слова приводит РБК.

Политик напомнил высказывание главы Белого дома о том, что необходимо заканчивать конфликт, потому что «будет хуже».

«И он говорит с худшим посылом в российскую сторону. Мне кажется, это такая тактика, на сегодняшний день мне она импонирует», — отметил Зеленский.

Он добавил, что Трамп демонстрирует желание завершить конфликт, однако неизвестно, как это произойдет, деталей не знают в том числе в Киеве.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский сорвал сделку по урегулированию конфликта с Россией. По словам политика, украинская сторона захотела вести боевые действия, поэтому соглашение не было заключено.