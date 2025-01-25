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21:45, 25 января 2025Бывший СССР

Зеленский оценил тактику Трампа в отношении России

Зеленский заявил, что ему нравится тактика президента Трампа в отношении России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukraine Presidence / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский оценил тактику американского лидера Дональда Трампа в отношении России и заявил, что она ему нравится. Его слова приводит РБК.

Политик напомнил высказывание главы Белого дома о том, что необходимо заканчивать конфликт, потому что «будет хуже».

«И он говорит с худшим посылом в российскую сторону. Мне кажется, это такая тактика, на сегодняшний день мне она импонирует», — отметил Зеленский.

Он добавил, что Трамп демонстрирует желание завершить конфликт, однако неизвестно, как это произойдет, деталей не знают в том числе в Киеве.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский сорвал сделку по урегулированию конфликта с Россией. По словам политика, украинская сторона захотела вести боевые действия, поэтому соглашение не было заключено.

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