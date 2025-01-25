Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:30, 25 января 2025Мир

Зеленский высказался о плане Трампа по Украине

Зеленский: Трамп не знает всех деталей того, как закончится конфликт на Украине
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Президент США Дональд Трамп говорит, что хочет закончить конфликт на Украине, но не знает детально как это произойдет, заявил украинский лидер Владимир Зеленский. Его слова передает «Страна.ua».

«Пока мы не знаем, как это будет. Мы не знаем детали. И я думаю, что сам президент Трамп не знает всех деталей... Он на сегодня, мне кажется, не может знать всех деталей, чем все закончится», — сказал он.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский сорвал сделку по урегулированию конфликта с Россией. По словам политика, украинская сторона захотела вести боевые действия, поэтому соглашение не было заключено.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Он играет в команде Путина». Польша предупредила Орбана о последствиях блокировки санкций против России

      В Совфеде предупредили Трампа о возможности проиграть «битву за душу Америки»

      Зеленский раскрыл тему разговора с Алиевым в Давосе

      Зеленский высказался о плане Трампа по Украине

      В Венгрии потребовали от ЕС гарантии энергобезопасности из-за санкций против России

      КХЛ наказала игрока за оскорбительный жест в адрес фанатов

      Пашинян высказался о возможности проведения внеочередных парламентских выборов

      Глава МИД Венгрии назвал польского премьера агентом Сороса после угроз Орбану

      Новый министр обороны США назвал ключевые приоритеты Пентагона

      Маск обвинил Германию в тоталитарном подходе к свободе слова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше