Зеленский высказался о плане Трампа по Украине

Зеленский: Трамп не знает всех деталей того, как закончится конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп говорит, что хочет закончить конфликт на Украине, но не знает детально как это произойдет, заявил украинский лидер Владимир Зеленский. Его слова передает «Страна.ua».

«Пока мы не знаем, как это будет. Мы не знаем детали. И я думаю, что сам президент Трамп не знает всех деталей... Он на сегодня, мне кажется, не может знать всех деталей, чем все закончится», — сказал он.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский сорвал сделку по урегулированию конфликта с Россией. По словам политика, украинская сторона захотела вести боевые действия, поэтому соглашение не было заключено.

