Акинфеев рассказал об аде после чемпионата мира в 2018 году

Акинфеев: До 2018 года чувствовал себя хорошо, но после ЧМ все превратилось в ад

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о том, как изменилась его жизнь после домашнего чемпионата мира. Его слова приводит «Матч ТВ» со ссылкой на «Шоу Воли».

Акинфеев признался, что ненавидит свою популярность, потому что не может жить, как обычный человек. «До 2018 года я чувствовал себя хорошо — в магазинах, заправках мог проскакивать незамеченным. Но после 2018‑го все превратилось в ад», — поделился он.

По словам голкипера, ЧМ был праздником, который в жизни профессионального спортсмена редко повторяется. «У меня были и чемпионат Европы‑2004, и Евро‑2008, но, клянусь, такого душевного подъема я не ощущал, как на чемпионате мира в России», — заявил футболист.

На ЧМ-2018 Акинфеев дошел вместе со сборной до четвертьфинала турнира. В матче 1/8 финала против Испании вратарь отразил удар в серии пенальти, что вывело национальную команду в следующую стадию турнира. Он также становился бронзовым призером Евро-2008.