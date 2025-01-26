Анна Асти вернула сниженный после «голой вечеринки» ценник на корпоративы

Певица Анна Асти вернула ценник на корпоративы в 10 миллионов рублей

Певица Анна Асти вернула «докризисный» ценник на корпоративы в 10 миллионов рублей, сообщил Telegram-канал Shot.

Из-за скандала с «голой вечеринкой» Анастасии Ивлеевой певица снижала стоимость на три миллиона, до семи миллионов рублей. В настоящее время Асти решила вернуть стоимость своих выступлений, которая была у нее в 2023 году.

Условия проведения Асти также вернула на прежний уровень. В них входят перелеты бизнес-классном с VIP-проходом, дорогие автомобили с тонированными стеклами и просторные номера в пятизвездочных отелях.

Певице должны быть предоставлены горячие блюда, швейцарский шоколад и фрукты. За пределами России она требует 200 долларов для суточных трат, каждому члену команды — по 100 долларов. Также в контракте указана необходимость выдать три сим-карты с безлимитным интернетом. В гримерку должны быть поставлены алкоголь Remy Martin XO, Jack Daniels, Moet Chandon, закуски и ананасово-сельдереевый фреш. Кроме того, любая съемка должна быть согласована. За несогласованную съемку возлагается штраф в миллион рублей.

Ранее владелец агентства Toras Events Тарас Зобнин самыми востребованными на корпоративах артистами назвал Григория Лепса, Анну Асти, Полину Гагарину, Люсю Чеботину, Zivert, а также группу «Руки Вверх». С недавних пор к лидерам присоединилась группа «Иванушки International», поскольку стоимость их выступления выросла в пять раз.