Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:28, 26 января 2025Культура

Анна Асти вернула сниженный после «голой вечеринки» ценник на корпоративы

Певица Анна Асти вернула ценник на корпоративы в 10 миллионов рублей
Мария Черкасова

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Певица Анна Асти вернула «докризисный» ценник на корпоративы в 10 миллионов рублей, сообщил Telegram-канал Shot.

Из-за скандала с «голой вечеринкой» Анастасии Ивлеевой певица снижала стоимость на три миллиона, до семи миллионов рублей. В настоящее время Асти решила вернуть стоимость своих выступлений, которая была у нее в 2023 году.

Условия проведения Асти также вернула на прежний уровень. В них входят перелеты бизнес-классном с VIP-проходом, дорогие автомобили с тонированными стеклами и просторные номера в пятизвездочных отелях.

Материалы по теме:
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек расстались. Их называли самой стильной парой Голливуда. Какими они запомнились?
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек расстались.Их называли самой стильной парой Голливуда. Какими они запомнились?
24 августа 2024
Сексуальность вновь вернули в моду. Почему мир забывает о феминизме и вновь воспринимает женщину как сексуальный объект?
Сексуальность вновь вернули в моду.Почему мир забывает о феминизме и вновь воспринимает женщину как сексуальный объект?
14 декабря 2022

Певице должны быть предоставлены горячие блюда, швейцарский шоколад и фрукты. За пределами России она требует 200 долларов для суточных трат, каждому члену команды — по 100 долларов. Также в контракте указана необходимость выдать три сим-карты с безлимитным интернетом. В гримерку должны быть поставлены алкоголь Remy Martin XO, Jack Daniels, Moet Chandon, закуски и ананасово-сельдереевый фреш. Кроме того, любая съемка должна быть согласована. За несогласованную съемку возлагается штраф в миллион рублей.

Ранее владелец агентства Toras Events Тарас Зобнин самыми востребованными на корпоративах артистами назвал Григория Лепса, Анну Асти, Полину Гагарину, Люсю Чеботину, Zivert, а также группу «Руки Вверх». С недавних пор к лидерам присоединилась группа «Иванушки International», поскольку стоимость их выступления выросла в пять раз.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России отреагировали на призыв к Госдепу США отменить заморозку помощи Украине

      Лукашенко заявил о готовности вести диалог с оппозицией

      Анна Асти вернула сниженный после «голой вечеринки» ценник на корпоративы

      Владелец сгоревшего в Турции отеля обвинил в пожаре персонал

      Лукашенко оценил непризнание Западом выборов в Белоруссии

      Лукашенко посоветовал ЕС сотрудничать с Россией

      Стало известно об участившихся случаях сдачи в плен украинских военных

      Маск предложил переименовать Ла-Манш в канал Джорджа Вашингтона

      Российские дипломаты отказались ехать на годовщину освобождения Освенцима

      Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии и назвал своего кандидата

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше