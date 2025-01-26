Эксперт дала советы для эффективной тренировки

Фитнес-тренер Ирина Ротач дала советы для эффективной тренировки. Ее слова приводит Men Today.

Эксперт заявила, что важны не только усилия, но и перерывы. По ее мнению, правильное количество отдыха между подходами играет решающую роль в росте мышц, развитии силы и общей эффективности тренировки. В среднем перерыв может составлять от тридцати секунд до пяти минут.

Ротач подчеркнула, что наиболее эффективными занятия будут, если выполнять упражнения от 45 до 90 минут. Она рекомендовала составлять тренировочный план, учитывать темп и амплитуду выполнения упражнений, а также время отдыха между подходами.

Ранее фитнес-тренер Фил Лирни назвал лучшие упражнения для прокачки всего тела. Эксперт рекомендовал делать подъемы ног, упражнения «велосипед» и «лодочка», скручивания, V-образные скручивания, а также упражнение «мертвый жук».