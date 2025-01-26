Глава ЦРУ объяснил лишение более 50 экс-разведчиков доступа к секретным данным

Джон Рэтклифф: Трамп хочет устранить политику из разведывательного сообщества

Решение президента США Дональда Трампа лишить доступа к секретной информации более 50 бывших сотрудников американской разведки было обусловлено желанием устранить политику из разведывательного сообщества. Такое объяснение дал глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф, передает ТАСС.

Он уточнил, что речь идет о 51 бывшем сотруднике ведомства, которые в октябре 2020 года подписали письмо с утверждениями о том, что Россия якобы причастна к истории с ноутбуком сына экс-президента США Джо Байдена.

Ранее в решении Дональда Трампа отозвать доступ к секретной информации увидели месть «глубинному государству», а также высказавшимся о его окружении разведчикам, включая шестерых экс-директоров ЦРУ.