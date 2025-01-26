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13:01, 26 января 2025Бывший СССР

Лукашенко ответил на вопрос об объединении с Россией

Лукашенко заявил, что не обсуждал с Путиным объединение России и Белоруссии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко никогда не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным объединение государств. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналистов, передает Sputnik Беларусь.

Белорусский лидер также отметил, что Россия является основным союзником страны.

Лукашенко неоднократно комментировал возможность объединения с Россией. В феврале 2024-го он заявил, что эту идею не поддержат в обеих странах. По его словам, Белоруссия и Россия в силах создать такое надгосударственное объединение, чтобы вместе стать еще сильнее.

Слухи о плане создать сверхдержаву также комментировали в Кремле. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отмечал, что президент России не предлагал белорусскому коллеге объединить возглавляемые ими государства.

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