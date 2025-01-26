Лукашенко ответил на вопрос об объединении с Россией

Лукашенко заявил, что не обсуждал с Путиным объединение России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко никогда не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным объединение государств. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналистов, передает Sputnik Беларусь.

Белорусский лидер также отметил, что Россия является основным союзником страны.

Лукашенко неоднократно комментировал возможность объединения с Россией. В феврале 2024-го он заявил, что эту идею не поддержат в обеих странах. По его словам, Белоруссия и Россия в силах создать такое надгосударственное объединение, чтобы вместе стать еще сильнее.

Слухи о плане создать сверхдержаву также комментировали в Кремле. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отмечал, что президент России не предлагал белорусскому коллеге объединить возглавляемые ими государства.