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18:58, 26 января 2025Бывший СССР

Лукашенко поручил установить личности участников акции в Польше в день выборов

Лукашенко поручил установить личности участников акции в Варшаве в день выборов
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.p l / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовикам установить личности участников «недомитинга» в польской Варшаве против президентских выборов в Белоруссии. Об этом сообщает Telegram-канал «БелТА».

Спецслужбы займутся поиском участников, имеющих отношение к Белоруссии. «Мы намекнули, что их родственники, родители, родные, близкие живут здесь. Вы просто подставите своих людей. А с вами мы разберемся. Они (потенциальные участники) на это отреагировали: "Если вы дураки, идите. А мы не пойдем. Не хотим, чтобы наши родственники подставились (они в Беларуси живут), да и сами хотим вернуться когда-то страну. Может быть, при этом Президенте», — рассказал глава республики. Он также заявил, что мероприятие на деле оказалось не таким массовым, как его пытались представить в западных сми, которые не раз ловили на фейках — по словам Лукашенко, на него пришли не тысячи, а десятки человек. «Все, что вы сказали (про многотысячный митинг в Варшаве и мотивацию людей прийти на него), — это вранье. Я знаю, как этот митинг готовился. Нет там митинга, потому что приостановлено финансирование (от США после вступления в должность нового президента), Трамп не дал деньги», — заключил Лукашенко.

По информации «Еврорадио», на марше развернули 250-метровый бело-красно-белый флаг. В акции приняли участие Светлана Тихановская, Павел Латушко и другие представители оппозиции.

Ранее в этот же день экс-судья из Польши Томаш Шмидт заявил, что выборы президента в Белоруссии проводятся честнее и демократичнее, чем в странах Евросоюза.

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