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13:55, 26 января 2025Бывший СССР

МИД РФ сравнил запрет Зеленского на переговоры с доставкой наркотиков в детский сад

Захарова о запрете Зеленского на переговоры: Его состояние вопросов не вызывает
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

В МИД РФ сравнили запрет украинского лидера Владимира Зеленского на переговоры с Россией всем кроме себя с доставкой наркотиков и оружия в детский сад. Такую аналогию в воскресенье, 26 января, в своем Telegram-канале провела официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

По ее словам, всем политическим деятелям страны Зеленский кроме себя запретил проводить любые переговоры с Москвой.

«Такое впечатление, что в детский сад привезли наркотики и оружие, а потом попросили столь благородное собрание делегировать к микрофону "лидера любых переговоров". Состояние Зеленского понятное, давно вопросов не вызывает. Вчера еще и день рождения наложился. Поражает другое: степень цинизма и брезгливого пренебрежения своими соотечественниками», — отметила Захарова.

25 января Зеленский заявил, что запретил переговоры с Россией всем, кроме себя.

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