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16:27, 26 января 2025Россия

Озвучены потери ВСУ на курском направлении

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 180 бойцов
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 180 военнослужащих, за все время боевых действий — более 55 тысяч бойцов. Такие данные приводит Министерство обороны (МО) России.

Российскими войсками также уничтожены боевая машина пехоты Bradley производства США, четыре боевые бронированные машины и другая техника украинской армии.

Всего же за время боевых действий на курском направлении противник потерял 319 танков, 238 боевых машин пехоты, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее иностранный наемник с позывным Чапи заявил, что ВСУ не продержатся долго в Курской области. По его словам, украинская армия сталкивается с нехваткой личного состава и оружия. Мобилизованные новобранцы «не имеют необходимого опыта», заключил наемник.

До этого сообщалось, что ВСУ перебрасывают военную технику в район Суджи в Курской области, а также меняют подразделения теробороны на штурмовые. «Известия» со ссылкой на источники писали, что главной целью ВСУ станет попытка взять под контроль дороги РыльскЛьговКурск.

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