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07:30, 26 января 2025Из жизни

Пациентка с пересаженной свиной почкой установила рекорд продолжительности жизни

AP: Американка Луни прожила со свиной почкой 61 день, установив новый рекорд
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Пациентка с пересаженной свиной почкой, американка Тована Луни установила рекорд продолжительности жизни после операции. Она прожила с трансплантированным органом уже 61 день, пишет Associated Press (AP).

«В субботу жительница Алабамы преодолела важный рубеж, став самой долгоживущей женщиной, которой пересадили органы свиньи», — говорится в публикации.

Отмечается, что Луни здорова и полна энергии, прогнозы врачей относительно ее состояния оптимистичные. Предыдущие четыре пациента из США ранее проходили операции по трансплантации свиных органов, двух сердец и двух почек, однако они не прожили более двух месяцев.

Ранее мозговой имплант, произведенный компанией Neuralink, вживили в мозг третьего в мире человека. Об этом сообщил предприниматель и миллиардер Илон Маск. Первый пациент с таким чипом — парализованный ниже плеч 29-летний Нолан Арбо. Он заявлял, что на данный момент его возможности «гораздо больше, чем в начале эксперимента».

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