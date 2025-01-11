Имплант Neuralink вживили третьему в мире человеку

Маск заявил о вживлении мозгового импланта Neuralink в мозг третьего человека

Мозговой имплант, произведенный компанией Neuralink, вживили в мозг третьего в мире человека. Об этом сообщил предприниматель и миллиардер Илон Маск, пишет Bloomberg.

«У нас сейчас три человека с имплантированными Neuralinks, и все они работают хорошо», — сказал Маск, добавив, что компания планирует вживить в мозг еще 20-30 человек чип Neuralink.

Второй человек получил чип от компании Маска в августе 2024 года. Процедура вживления импланта, как рассказал тогда миллиардер, прошла успешно. По его словам, в мозгу пациента работают 400 электродов.

Первый пациент с чипом Neuralink — парализованный ниже плеч 29-летний Нолан Арбо. Он заявлял, что на данный момент его возможности «гораздо больше, чем в начале эксперимента». После операции он смог не только управлять компьютером, но и играть в видеоигры.