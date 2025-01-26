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20:07, 26 января 2025Мир

Президент Финляндии предрек усиление НАТО после президентства Трампа

Президент Финляндии Стубб: НАТО станет мощнее после президентства Трампа
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Vesa Moilanen / Lehtikuva / Reuters

НАТО станет сильнее и, вероятно, примет в своей состав Украину после окончания срока полномочий президента США Дональда Трампа. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Der Spiegel.

«Я надеюсь, что мы тогда увидим еще более сильную НАТО — НАТО 3.0. (...) Я настроен оптимистично и полагаю, что наш альянс через четыре года будет еще сильнее и, возможно, тогда членом <...> станет и Украина», — заявил Стубб.

По его словам, ни в каком другом альянсе США не могут «так надежно и так дешево» продвигать свои интересы в Европе и обеспечивать свою безопасность.

Ранее Стубб заявил, что президент США Дональд Трамп, по его мнению, испытывает неприязнь к международным организациям, то есть к ООН и ее агентствам, но на самом деле ему нравятся региональные организации, такие как НАТО

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