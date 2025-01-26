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20:33, 26 января 2025Мир

Рейтинг Макрона рекордно снизился

Рейтинг Макрона упал до 21 % и побил антирекорд
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stephane Mahe / Pool / Reuters

Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона снизился до рекордных значений — 21 процента. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Ifop для Le Journal du Dimanche.

По данным журнала, еще в сентябре деятельность французского лидера одобрили 25 процентов респондентов. Тогда же сообщалось, что Макрон занял 44-е место по популярности у жителей страны среди французских политиков.

Ранее Американская журналистка Кэндис Оуэнс пообещала доказать трансгендерность (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) супруги президента Франции Эммануэля Макрона Брижит. Она утверждает, что якобы собрала доказательства того, что Брижит Макрон никогда не существовало, и обещала опубликовать материалы 30 января.

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