Рейтинг Макрона упал до 21 % и побил антирекорд

Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона снизился до рекордных значений — 21 процента. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Ifop для Le Journal du Dimanche.

По данным журнала, еще в сентябре деятельность французского лидера одобрили 25 процентов респондентов. Тогда же сообщалось, что Макрон занял 44-е место по популярности у жителей страны среди французских политиков.

Ранее Американская журналистка Кэндис Оуэнс пообещала доказать трансгендерность (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) супруги президента Франции Эммануэля Макрона Брижит. Она утверждает, что якобы собрала доказательства того, что Брижит Макрон никогда не существовало, и обещала опубликовать материалы 30 января.