Популярность Макрона во Франции значительно снизилась

BFMTV: Макрон занял 44-е место по популярности среди политиков Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон занял 44-е место по популярности у жителей страны среди французских политиков. Об этом сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на опрос компаний Ifop и Fiducial.

«Эммануэль Макрон расположился далеко позади на 44-м месте, его рейтинг составляет лишь 31 процент опрошенных», — говорится в сообщении.

Также журналисты отметили, что уровень одобрения недавно назначенного премьер-министра Франции Мишеля Барнье составляет 57 процентов.

17 сентября стало известно, что бюро Национального собрания Франции одобрило проект резолюции о начале процедуры импичмента президента республики Эммануэля Макрона. Как написали французские СМИ, бюро является высшим коллегиальным органом нижней палаты парламента, в котором в данный момент 12 из 22 его членов являются представителями левых партий.

Ранее стало известно, что Эммануэль Макрон захотел поставить действующего главу французского МИД Стефана Сежурне на ключевую должность в Еврокомиссии (ЕК).