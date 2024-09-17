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23:07, 17 сентября 2024Мир

Популярность Макрона во Франции значительно снизилась

BFMTV: Макрон занял 44-е место по популярности среди политиков Франции
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Telmo Pinto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон занял 44-е место по популярности у жителей страны среди французских политиков. Об этом сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на опрос компаний Ifop и Fiducial.

«Эммануэль Макрон расположился далеко позади на 44-м месте, его рейтинг составляет лишь 31 процент опрошенных», — говорится в сообщении.

Также журналисты отметили, что уровень одобрения недавно назначенного премьер-министра Франции Мишеля Барнье составляет 57 процентов.

17 сентября стало известно, что бюро Национального собрания Франции одобрило проект резолюции о начале процедуры импичмента президента республики Эммануэля Макрона. Как написали французские СМИ, бюро является высшим коллегиальным органом нижней палаты парламента, в котором в данный момент 12 из 22 его членов являются представителями левых партий.

Ранее стало известно, что Эммануэль Макрон захотел поставить действующего главу французского МИД Стефана Сежурне на ключевую должность в Еврокомиссии (ЕК).

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      Марина Совина
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