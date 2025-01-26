Родственники экс-сотрудника СК захотели вернуть 26 миллионов рублей и три квартиры

Родственники экс-сотрудника СК Киреева захотели вернуть 26 млн рублей и квартиры

Родственники бывшего сотрудника центрального аппарата Следственного комитета России Александра Киреева хотят вернуть обращенное в доход государства имущество. Об этом сообщает РИА Новости.

В судебных документах уточняется, что близкие Киреева захотели вернуть квартиры, парковочные места и 26 миллионов рублей. Известно, что в доход государства были обращены три квартиры и четыре машино-места.

Ранее Кирееву предъявили обвинения по восьми статьям УК РФ. Среди них — мошенничество, лжесвидетельство и злоупотребление полномочиями.

Летом Хорошевский районный суд Москвы изъял у бывшего полковника СК Киреева элитную недвижимость и пять машино-мест. Киреев считается одним из основных фигурантов так называемого «дела решальщиков», которые вымогали 15 миллиардов рублей у совладельцев компании Merlion за освобождение из СИЗО и прекращение их уголовного дела.