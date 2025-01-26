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08:26, 26 января 2025Экономика

Россиян предостерегли от продажи собственной банковской карты

Роскачество: россиян ждет уголовное преследование за продажу банковской карты
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Россияне, которые продают собственные банковские карты, зачастую становятся жертвами мошенников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр финансовой экспертизы Роскачества.

Эксперты рассказали, что в чатах можно встретить предложения о покупке банковских карт. Обналичив средства, мошенники способны оформить на россиянина кредит. А при устройстве на работу служба безопасности организации может обнаружить участие человека в мошеннической схеме. Это грозит риском отказа от должности, а также уголовным преследованием.

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«Уголовное дело — самое серьезное последствие. Доказать свою непричастность будет нелегко», — предостерегли специалисты Роскачества.

Ранее Госдума приняла закон об ужесточении правил покупки сим-карт. Инициатива предлагает ограничить число сим-карт, которые может оформить один человек. Предполагается, что гражданин России сможет получить не более 20 сим-карт, иностранец — не более 10.

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