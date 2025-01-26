Россиян предостерегли от продажи собственной банковской карты

Роскачество: россиян ждет уголовное преследование за продажу банковской карты

Россияне, которые продают собственные банковские карты, зачастую становятся жертвами мошенников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр финансовой экспертизы Роскачества.

Эксперты рассказали, что в чатах можно встретить предложения о покупке банковских карт. Обналичив средства, мошенники способны оформить на россиянина кредит. А при устройстве на работу служба безопасности организации может обнаружить участие человека в мошеннической схеме. Это грозит риском отказа от должности, а также уголовным преследованием.

«Уголовное дело — самое серьезное последствие. Доказать свою непричастность будет нелегко», — предостерегли специалисты Роскачества.

Ранее Госдума приняла закон об ужесточении правил покупки сим-карт. Инициатива предлагает ограничить число сим-карт, которые может оформить один человек. Предполагается, что гражданин России сможет получить не более 20 сим-карт, иностранец — не более 10.