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22:53, 26 января 2025Спорт

Российская команда с украинским игроком выиграла турнир по Counter-Strike 2

Российская команда Team Spirit выиграла BLAST Bounty Spring 2025 по CS 2
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Chen Haoming / XinHua / Global Look Press

Российская киберспортивная команда Team Spirit выиграла турнир BLAST Bounty Spring 2025 по Counter-Strike 2. Об этом сообщает CyberSport.ru.

В финале игроки Team Spirit победили турецкий коллектив Eternal Fire. Встреча завершилась со счетом 3-1.

В составе Team Spirit выступали Борис magixx Воробьев, Леонид chopper Вишняков, Данил donk Крышковец, Дмитрий sh1ro Соколов (все — Россия) и Мирослав zont1x Плахотя (Украина). За победу команда заработала 288,125 тысячи долларов.

Турнир проходил в Копенгагене (Дания) с 23 по 26 января. Общий призовой фонд составлял 500 тысяч долларов.

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