Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:44, 26 января 2025Бывший СССР

Собака Лукашенко пометила ЦИК Белоруссии на выборах президента страны и попала на видео

Собака Лукашенко пометила дверь ЦИКа Белоруссии на выборах президента страны
Мария Черкасова

Померанский шпиц белорусского президента Александра Лукашенко по кличке Умка пометил зал ЦИК республики на выборах президента страны. Видео с инцидентом опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, что собака белого цвета пометила дверь избирательного участка в Белорусском государственном университете физической культуры, когда шла рядом с хозяином.

Ранее Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии. В беседе с журналистами президент рассказал, что проголосовал «за всех».

Избирательные участки для голосования на выборах президента Белоруссии открылись 26 января. Участки будут работать с 08:00 до 20:00.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Свет в конце тоннеля появится в этом году». Лукашенко спрогнозировал развязку конфликта на Украине

      Сербия отказалась отнимать у России долю в нефтяной компании

      Жена Ливанова опровергла информацию о его состоянии

      В Венгрии заявили о готовности ЕС «изнасиловать» закон ради введения санкций

      Лукашенко раскрыл место размещения «Орешника» в Белоруссии

      Некоторые вузы России будут начислять дополнительные баллы за достижения при поступлении

      Посол подтвердил участие Израиля в параде Победы

      Лукашенко обвинил Запад в подготовке интервенции в Белоруссию в 2030 году

      Лукашенко рассказал об отношении Путина к идее с западными миротворцами на Украине

      Первая ракетка мира выиграл Australian Open

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше