Собака Лукашенко пометила ЦИК Белоруссии на выборах президента страны и попала на видео

Померанский шпиц белорусского президента Александра Лукашенко по кличке Умка пометил зал ЦИК республики на выборах президента страны. Видео с инцидентом опубликовал Telegram-канал Mash.
На кадрах видно, что собака белого цвета пометила дверь избирательного участка в Белорусском государственном университете физической культуры, когда шла рядом с хозяином.
Ранее Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии. В беседе с журналистами президент рассказал, что проголосовал «за всех».
Избирательные участки для голосования на выборах президента Белоруссии открылись 26 января. Участки будут работать с 08:00 до 20:00.