Собака Лукашенко пометила ЦИК Белоруссии на выборах президента страны и попала на видео

Собака Лукашенко пометила дверь ЦИКа Белоруссии на выборах президента страны

Померанский шпиц белорусского президента Александра Лукашенко по кличке Умка пометил зал ЦИК республики на выборах президента страны. Видео с инцидентом опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, что собака белого цвета пометила дверь избирательного участка в Белорусском государственном университете физической культуры, когда шла рядом с хозяином.

Ранее Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии. В беседе с журналистами президент рассказал, что проголосовал «за всех».

Избирательные участки для голосования на выборах президента Белоруссии открылись 26 января. Участки будут работать с 08:00 до 20:00.