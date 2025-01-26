Стало известно о разработке плана перехода TikTok под контроль Oracle

NPR: Белый дом разрабатывает план перехода TikTok под контроль Oracle

Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры о передаче контроля над глобальными операциями TikTok компании Oracle и группе американских инвесторов. Об этом сообщает Национальное общественное радио США (NPR).

По информации источников, администрация разрабатывает план спасения TikTok, в рамках которого компания Oracle и группа инвесторов получат фактический контроль над приложением на международном уровне.

Согласно условиям текущих переговоров, проводимых Белым домом, китайская компания ByteDance сохранит меньшинство акций, в то время как Oracle будет управлять алгоритмами, сбором данных и обновлениями программного обеспечения TikTok, так как уже обеспечивает его онлайн-инфраструктуру.

Это предполагает, что основная доля в TikTok перейдет к американским инвесторам, хотя условия сделки пока еще обсуждаются. Основная цель состоит в том, чтобы Oracle могла следить за деятельностью TikTok. ByteDance, хотя и не выйдет полностью из бизнеса, сможет удерживать лишь небольшую долю.

Ранее Трамп заявил, что TikTok возвращается в США, но компании придется отдать 50 процентов активов Америке.

TikTok перестал работать в США 19 января в связи с ранее принятым в стране законом. Документ обязывал китайскую компанию ByteDance продать платформу американским собственникам во избежание блокировки в США. В тот же день соцсеть частично возобновила работу в стране.