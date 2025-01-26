Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:54, 26 января 2025Мир

Стало известно о разработке плана перехода TikTok под контроль Oracle

NPR: Белый дом разрабатывает план перехода TikTok под контроль Oracle
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры о передаче контроля над глобальными операциями TikTok компании Oracle и группе американских инвесторов. Об этом сообщает Национальное общественное радио США (NPR).

По информации источников, администрация разрабатывает план спасения TikTok, в рамках которого компания Oracle и группа инвесторов получат фактический контроль над приложением на международном уровне.

Согласно условиям текущих переговоров, проводимых Белым домом, китайская компания ByteDance сохранит меньшинство акций, в то время как Oracle будет управлять алгоритмами, сбором данных и обновлениями программного обеспечения TikTok, так как уже обеспечивает его онлайн-инфраструктуру.

Это предполагает, что основная доля в TikTok перейдет к американским инвесторам, хотя условия сделки пока еще обсуждаются. Основная цель состоит в том, чтобы Oracle могла следить за деятельностью TikTok. ByteDance, хотя и не выйдет полностью из бизнеса, сможет удерживать лишь небольшую долю.

Ранее Трамп заявил, что TikTok возвращается в США, но компании придется отдать 50 процентов активов Америке.

TikTok перестал работать в США 19 января в связи с ранее принятым в стране законом. Документ обязывал китайскую компанию ByteDance продать платформу американским собственникам во избежание блокировки в США. В тот же день соцсеть частично возобновила работу в стране.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В команде Трампа возникли первые разногласия. О чем спорят американские политики?

      Некоторым категориям россиян напомнили об увеличении пенсий в феврале

      Глава Дагестана попросил СК и МВД проконтролировать дело дагестанца в Подмосковье

      Стало известно о разработке плана перехода TikTok под контроль Oracle

      КНДР успешно испытала стратегическую крылатую ракету

      Над Рязанской областью уничтожили несколько беспилотников

      Сотрудники ТЦК похитили и избили сына выгонявшей русских с Украины писательницы

      Жители российского региона сообщили о серии взрывов

      На Украине сообщили о вхождении российских войск в стратегически важное село под Курахово

      Следователи установили местонахождение актера Смольянинова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше