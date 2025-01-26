Трамп раскрыл сроки принятия решения о судьбе TikTok в США

Трамп примет решение о судьбе TikTok в США в течение 30 дней

Президент США Дональд Трамп собирается принять решение о судьбе социальной сети TikTok в США в течение следующих 30 дней, пишет ТАСС.

«Многие обсуждают вопрос приобретения TikTok со мной, это очень важные люди. Я приму решение, вероятно, в течение следующих 30 дней», — сказал американский лидер.

По его словам, власти США могли бы спасти TikTok, и они заинтересованы в этом. «США получат огромную выгоду от этого», — сказал Трамп.

В ответ на вопросы журналистов он фактически опроверг информацию, опубликованную Национальным общественным радио США (NPR), в которой утверждалось, что администрация Трампа разрабатывает план, по которому контроль над TikTok будет передан американской компании Oracle.

TikTok перестал работать в США 19 января в связи с ранее принятым в стране законом. Документ обязывал китайскую компанию ByteDance продать платформу американским собственникам во избежание блокировки в США. В тот же день соцсеть частично возобновила работу в стране.