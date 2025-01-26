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17:31, 26 января 2025Россия

У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5

В 107 километрах от побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sergey Malkov / Russian Look / Globallookpress.com

В 107 километрах от побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом в воскресенье, 26 января, со ссылкой на Камчатский филиал геофизической службы РАН сообщает РИА Новости.

По информации геофизиков, очаг землетрясения залегал на глубине 48 километров, его магнитуда составила порядка 5,5. До главного города региона Петропавловска-Камчатского свыше 107 километров. О каком-то влиянии землетрясения на жизнь горожан не сообщается.

23 января мощное землетрясение произошло на Филиппинах произошло мощное землетрясение. Их магнитуда составила 5,7.

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