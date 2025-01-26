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19:18, 26 января 2025Мир

В Британии обратили внимание на статус украинской делегации на инаугурации Трампа

В Британии обратили внимание на приглашения Трампом Арахамии в ротонду Капитолия
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Давид Арахамия

Давид Арахамия. Фото: Michael Buholzer / Pool / Reuters

Соратника Владимира Зеленского — лидера фракциии «Слуга народа» в Верховной Раде Давида Арахамию в числе немногих зарубежных гостей пустили в ротонду Капитолия на инаугурацию президента США Дональда Трампа. На этот факт в воскресенье, 26 января, обратило внимание британское издание The Independent.

Издание полагает, что этим жестом уважения Украине продемонстрировали лояльное отношение со стороны нового главы Белого дома. Трамп проявил к украинцу уважение, чтобы «немного успокоить нервы». Хотя сам Зеленский не приехал на церемонию ко второму человеку в государстве отнеслись хорошо. Издание отмечает, что Зеленский говорил о том, что хотел бы приехать на церемонию, но в США нет традиции приглашать иностранных лидеров на инаугурацию.

Вскоре после церемонии 22 января президент США Дональд Трамп поручил спецпосланнику по Украине Киту Келлогу урегулировать конфликт на Украине за 100 дней. Американский лидер как утверждают источники The Wall Street Journal, намерен лично контролировать переговоры.

Позже глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что плана мирного урегулирования на Украине за 100 дней не существует.

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