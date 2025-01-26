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17:15, 26 января 2025Бывший СССР

В Киеве ответили на план урегулирования конфликта за 100 дней

Глава офиса Зеленского Ермак: Плана решения конфликта за 100 дней не существует
Мария Черкасова

Фото: Francisco Seco / AP

План урегулирования конфликта на Украине за 100 дней существует только в медийном пространстве. Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в Telegram-канале.

«Никаких "мирных планов" за "100 дней" из медиа не существует в реальности. Под это маскируют только вбросы», — написал он.

По данным украинского издания «Страна», в последние дни в политических и дипломатических кругах Украины распространяется якобы подготовленный командой Трампа «мирный план», предусматривающий завершение войны за 100 дней к 9 мая 2025 года. Его подлинность не подтверждена.

22 января президент США Дональд Трамп поручил спецпосланнику по Украине Киту Келлогу урегулировать конфликт на Украине за 100 дней.

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