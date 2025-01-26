В Греции прервали пассажирские перевозки из-за бронетехники НАТО

Пассажирские перевозки на железной дороге на севере Греции прервали на пять дней ради перевозки бронетехники Североатлантического альянса. Об этом пишет портал Pronews.
«Американская миссия на пять дней перекрыла линию Орменио-Александруполис», — уточняется в материале.
Отмечается, что ситуация вызвала вопросы и недовольство со стороны местных жителей, в то время как адекватных объяснений временного прекращения пассажирских перевозок предоставлено не было.
«Приостановка работы линии является частью подготовки к учениям Steadfast Dart 2025 — крупнейшим учениям НАТО в Восточной Европе и на Балканах. (...) Александруполис играет ключевую роль и стал центром операций НАТО, поскольку его порт используется для высадки войск и техники, отправляемых в Восточную Европу», — утверждает Pronews.
Ранее стало известно, что НАТО с 10 по 21 февраля проведет военные учения Steadfast Dart на территории Европы — Румынии, Болгарии и Греции. «Беспрецедентные учения» должны пройти в странах восточного флага альянса, являющегося «самой горячей точкой» НАТО.