В Подмосковье родители пытали дочь раскаленным гаечным ключом

В Лобне родители пытали 12-летнюю дочь раскаленным гаечным ключом

В подмосковной Лобне родители пытали свою 12-летнюю дочь раскаленным гаечным ключом. Внимание на ситуацию обратила газета «Московский комсомолец».

О произошедшем стало известно благодаря продавцу магазина, которому пожаловалась девочка: она рассказала, что травмы раскаленным металлическим ключом ей нанесли 32-летний отец и 33-летняя мать. Медики зафиксировали у пострадавшей большое количество ожогов поясницы, рук и стоп.

По информации издания, ребенок воспитывается в цыганской семье с пятью братьями и сестрами, семья живет в частном доме. Отец девочки объяснил истязание ребенка тем, что таким образом он хотел наказать дочь за кражу банковской карты матери.

По факту истязания ребенка возбудили уголовное дело.

Ранее в январе стало известно, что в Калининградской области 37-летней опекунше дали четыре года тюрьмы за истязание девятилетней девочки.