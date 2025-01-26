В российском городе один за другим загорелись три ресторана

Shot: В Краснодаре загорелись три ресторана, очевидцы говорят о поджоге

В Краснодаре один за другим загорелись три ресторана. Очевидцы говорят, что их поджег неизвестный мужчина, сообщает Telegram-канал Shot.

По словам местных жителей, масшатбный пожар вспыхнул в центре российского города, на улице Красной, в заведении «МясоLove». Люди рассказали, что около 22:20 в ресторан вошел мужчина в камуфляже, он бросил на пол рюкзак и убежал, сумка моментально вспыхнула. Клиенты и персонал самостоятельно эвакуировались, по предварительным данным, пострадавших нет.

Через полчаса загорелся ресторан «Гусь» на улице Северная, в семи минутах ходьбы от первого места. Сотрудники потушили огонь самостоятельно, также никто не пострадал.

Третий ресторан, тоже на улице Красной, под названием «Бумбараш», загорелся около 23:30. Персонал справился с возгоранием, клиентов вывели на улицу. На место пожаров прибыли сотрудники МЧС, официальной информации о поджогах нет.

Ранее очевидцы сняли на видео мощный пожар в складском комплексе «Логистера» в подмосковном Клину. Возгорание произошло в комплексе на Волоколамском шоссе. Пожару присвоили второй ранг сложности.