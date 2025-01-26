В США заметили изменения в поведении Зеленского после победы Трампа

Журналист Трейси: Зеленский назвал Трампа победителем из-за желания угодить ему

Президент Украины Владимир Зеленский изменил риторику в отношении главы США Дональда Трампа после его победы на выборах. На это указал американский журналист Майкл Трейси на своей странице в соцсети X.

Он отметил, что после прихода политика к власти Зеленский занял более «протрамповскую» позицию, пытаясь наладить с ним отношения. «Теперь он говорит, что хочет сделать Трампа "победителем" и что он обеспечит "победу для Трампа, а не для [президента России Владимира] Путина"», — написал журналист.

Ранее Зеленский одобрил слова Трампа об урегулировании украинского конфликта путем снижения стоимости нефти. Он отметил, что энергоресурсы и, в частности, нефть являются одним из важнейших ключей к миру и реальной безопасности.

До этого украинский президент сделал комплимент американскому коллеге, назвав его самым сильным политиком в мире.