Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:09, 26 января 2025Мир

В США заметили изменения в поведении Зеленского после победы Трампа

Журналист Трейси: Зеленский назвал Трампа победителем из-за желания угодить ему
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский изменил риторику в отношении главы США Дональда Трампа после его победы на выборах. На это указал американский журналист Майкл Трейси на своей странице в соцсети X.

Он отметил, что после прихода политика к власти Зеленский занял более «протрамповскую» позицию, пытаясь наладить с ним отношения. «Теперь он говорит, что хочет сделать Трампа "победителем" и что он обеспечит "победу для Трампа, а не для [президента России Владимира] Путина"», — написал журналист.

Ранее Зеленский одобрил слова Трампа об урегулировании украинского конфликта путем снижения стоимости нефти. Он отметил, что энергоресурсы и, в частности, нефть являются одним из важнейших ключей к миру и реальной безопасности.

До этого украинский президент сделал комплимент американскому коллеге, назвав его самым сильным политиком в мире.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыты данные экзитпола на выборах президента в Белоруссии

      В Греции прервали пассажирские перевозки из-за бронетехники НАТО

      Путин принял приглашение посетить Индию в 2025 году

      Талибы обвинили российские вузы в превращении мусульман в коммунистов

      Посол Индии высказался о санкциях против «теневого флота» России

      Российская команда с украинским игроком выиграла турнир по Counter-Strike 2

      В Британии предупредили Украину о последствиях абсурдного решения по России

      Глава ЦРУ объяснил лишение более 50 экс-разведчиков доступа к секретным данным

      Устроивших потасовку из-за отмены концерта Ивана Золо задержали

      Глава ЦИК Белоруссии ответил Каллас на непризнание выборов президента

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше