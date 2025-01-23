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22:01, 23 января 2025Бывший СССР

Зеленский одобрил идею Трампа о разрешении конфликта на Украине

Зеленский одобрил идею Трампа закончить конфликт путем снижения цен на нефть
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Johanna Geron / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский одобрил слова президента США Дональда Трампа о том, что мир на Украине будет достигнут путем снижения стоимости нефти. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном на его Telegram-канале.

Он подчеркнул, что энергоресурсы и, в частности, нефть являются одним из важнейших ключей к миру и реальной безопасности. «И Европе нужно больше работать именно с Америкой и другими партнерами в мире, а не с Россией по энергоресурсам», — добавил Зеленский.

Ранее на Международном экономическом форуме в Давосе Дональд Трамп сказал, что конфликт между Россией и Украиной закончится, когда упадет цена на нефть. По его мнению, в этом случае боевые действия закончились бы мгновенно.

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