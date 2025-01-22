Зеленский назвал Трампа самым сильным

Президент США Дональд Трамп является самым сильным политиком в мире. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Bloomberg.
«Президент Трамп — самый сильный, и [председатель Китайской Народной Республики (КНР)] Си Цзиньпин», — отметил Зеленский.
Украинский лидер также выразил уверенность в том, что глава Китая может «подтолкнуть к миру» президента России Владимира Путина.
Ранее Зеленский заявлял, что украинцы готовы работать с американцами для достижения «настоящего мира». По его словам, приход Трампа к власти является шансом, которым Киеву нужно воспользоваться.