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23:41, 20 января 2025Бывший СССР

Зеленский оценил возвращение Трампа к власти словами о готовности Украины к миру

Зеленский оценил приход к власти Трампа словами о готовности Украины к миру
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Carl Court / Pool / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп — сильный человек. Об этом заявил глава Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Украинцы готовы работать вместе с американцами, чтобы достичь мира — настоящего мира. Это шанс, которым нужно воспользоваться», — оценил Зеленский приход к власти Трампа.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ открыта для диалога с администрацией президента США Дональда Трампа по Украине. Путин подчеркнул, что целью урегулирования ситуации должно быть не краткосрочное перемирие, а долгосрочный мир, который будет строиться на основе уважения интересов всех людей, проживающих в регионе.

20 января Трамп официально вступил в должность главы государства, став 47-м по счету президентом Соединенных Штатов. Помимо Трампа в должность вступил и его заместитель Джей Ди Вэнс. Присягу Трамп принес на Библии, на которой клялся бывший президент США Авраам Линкольн.

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