Зеленский оценил возвращение Трампа к власти словами о готовности Украины к миру

Зеленский оценил приход к власти Трампа словами о готовности Украины к миру

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп — сильный человек. Об этом заявил глава Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Украинцы готовы работать вместе с американцами, чтобы достичь мира — настоящего мира. Это шанс, которым нужно воспользоваться», — оценил Зеленский приход к власти Трампа.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ открыта для диалога с администрацией президента США Дональда Трампа по Украине. Путин подчеркнул, что целью урегулирования ситуации должно быть не краткосрочное перемирие, а долгосрочный мир, который будет строиться на основе уважения интересов всех людей, проживающих в регионе.

20 января Трамп официально вступил в должность главы государства, став 47-м по счету президентом Соединенных Штатов. Помимо Трампа в должность вступил и его заместитель Джей Ди Вэнс. Присягу Трамп принес на Библии, на которой клялся бывший президент США Авраам Линкольн.