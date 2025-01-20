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16:59, 20 января 2025Мир

Путин заявил об открытости к диалогу с администрацией Трампа по Украине

Путин: Россия открыта для диалога с администрацией Трампа по Украине
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Россия открыта для диалога с администрацией президента США Дональда Трампа по Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

«Мы открыты для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту. Самое важное здесь — устранить первопричины кризиса», — отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что целью урегулирования ситуации должно быть не краткосрочное перемирие, а долгосрочный мир, который будет строиться на основе уважения интересов всех людей, проживающих в регионе.

Ранее Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с вступлением в должность президента США. Российский лидер подчеркнул, что видит сигналы Трампа о необходимости восстановить контакты между Москвой и Вашингтоном, что также приветствуется.

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