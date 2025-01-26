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16:11, 26 января 2025Наука и техника

Военный эксперт рассказал об особенностях новых FPV-дронов с фотоловушками

Военный эксперт Дандыкин: Дроны с фотоловушками повысят эффективность ударов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Новые российские FPV-дроны с камерами-фотоловушками позволят повысить эффективность ударов по украинским целям, считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал об особенностях таких беспилотников.

«Все это совершенствуется, мы уже не раз говорили. (…) Это тоже позволит повысить точность ударов, несомненно. Когда они идут, это все определяется точно и быстро. Соответственно, повысится эффективность», — объяснил он.

Военный эксперт добавил, что Украина тоже улучшает свои беспилотники.

«И та сторона применяет [усовершенствованные дроны], там есть кому подсказывать, в том числе у нас перенимают», — сказал специалист.

Как сообщил Forbes, российские военные начали использовать FPV-дроны нового типа с камерами-фотоловушками, которые позволяют передавать видеосигнал. Они могут незаметно размещаться вдоль дорог и передавать кадры проезжающих мимо машин и ближайших объектов.

«Этот дрон, собранный из дешевых, имеющихся в открытой продаже деталей, является эффективным и незаметным шпионом, о каких американские военные могли только мечтать», — сказано в публикации.

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