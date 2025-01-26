В США помечтали о новых российских дронах

Forbes: ВС РФ начали использовать FPV-дроны с камерами-фотоловушками в зоне СВО

Российские военные начали использовать FPV-дроны нового типа с камерами-фотоловушками, позволяющими передавать видеосигнал. Об этом написал американский журнал Forbes.

Авторы статьи «помечтали» о новых российских дронах и объяснили, что устройства способны скрытно размещаться вдоль дорог и незаметно передавать видеоизображение проезжающих мимо машин и ближайших объектов.

«Этот дрон, собранный из дешевых, имеющихся в открытой продаже деталей, является эффективным и незаметным шпионом, о каких американские военные могли только мечтать», — отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что российские проводные дроны получили тепловизоры. Об этом сообщил генеральный директор научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник» Алексей Чадаев.