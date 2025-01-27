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11:59, 27 января 2025Бывший СССР

Алаудинов рассказал об уничтоженном на Украине генерале НАТО

Алаудинов рассказал об уничтожении генерала Марчака из Польши в Донбассе
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Апти Алаудинов

Апти Алаудинов. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

В марте 2024 года российские войска атаковали в Донбассе подземный бункер Вооруженных сил Украины (ВСУ), в котором находились офицеры и генерал из Польши Адам Марчак, возглавлявший штаб операции НАТО EUFOR Althea в Боснии и Герцеговине. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Его слова передает «Московский комсомолец».

По его словам, на данный момент подразделения спецназа «Ахмат» совместно с 4-й бригадой Вооруженных сил России взяли под контроль сеть укрепленных позиций ВСУ, расположенных в южной части Часова Яра. Одним из них стал подземный бункер, который украинские войска использовали с 2023 года и в котором находились генералы и офицеры стран НАТО. После удара по нему тактической ракетой российских войск «Искандер» бункер стал использоваться военными 24-й Львовской бригады ВСУ, которая до недавнего времени обороняла Часов Яр.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о боях за Часов Яр. По его словам, основные бои проходят в западной части города, где ВСУ пытаются зацепиться за последние высотные здания.

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