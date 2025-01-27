АПЛ «Архангельск» прибыла в пункт базирования на Северном флоте

Атомная подлодка «Архангельск» прибыла в пункт базирования на Северном флоте

Атомная подводная лодка (АПЛ) «Архангельск» проекта «Ясень-М» прибыла в пункт базирования на Северном флоте. Об этом со ссылкой на флот сообщает ТАСС.

В ближайшее время экипаж субмарины отработает задачи курса подготовки, после чего приступит к непосредственной эксплуатации подлодки в составе Северного флота. С прибытием АПЛ на место постоянного базирования экипаж корабля получил поздравление от командующего подводными силами Северного флота вице-адмирала Анатолия Коваленко.

В декабре 2024 года главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Александр Моисеев в ходе церемонии приема в состав флота атомохода «Архангельск» заявил, что в ближайшей перспективе ВМФ получит четыре АПЛ.