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13:49, 27 января 2025Бывший СССР

Бойцы ВСУ бросили под Великой Новоселкой раненых сослуживцев

Боец ВСУ Царюк рассказал, как его бросили под Великой Новоселкой из-за ранения
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), отступавшие из Великой Новоселки, бросили раненых солдат из-за проблем с эвакуацией. О том, как из-за ранения его оставили сослуживцы, рассказал пленный украинский боец Олег Царюк, передает ТАСС.

«Наполовину больной человек, у меня плохо ходят ноги, я задыхаюсь. (...) Три человека, которые со мной были, сказали, что не будут меня тащить и что я сам по себе», — заявил военный.

Он добавил, что его мобилизовали несмотря на проблемы со здоровьем, потому что не дали пройти медкомиссию.

26 января Минобороны России сообщило об установлении контроля над Великой Новоселкой в Донецкой народной республике. В штурмовых действиях участвовали бойцы Восточной группировки российских войск.

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